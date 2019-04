Elite (J27) – L’Elan Béarnais s’impose au bout du suspens à Fos sur Mer (90-91)

Au bout du suspens, et après avoir été malmené par Fos-sur-Mer, l’Elan Béarnais s’impose et s’offre une victoire à l’extérieur (90-91).

Fos-sur-Mer, France

Ce ne sera sans doute pas le plus beau match de l’Elan Béarnais, tant Fos sur Mer va mener la rencontre durant une grande partie du match. Mais les Béarnais ont su faire durer le suspense jusqu’à la dernière seconde pour remporter cette seconde rencontre de la semaine.

Pourtant, tout avait si mal commencé pour l’Elan. Les adversaires du soir, en manque de victoire pour assurer son maintien dans ce championnat d’Elite, ont enchaîné les paniers et les points, jusqu’à faire douter fortement les hommes de Laurent Vila. A une minute de la fin du premier quart temps, Fos sur Mer mène 28 à 13 et les Vert en Blanc semblent désarmés.

Pourtant, le réveil va finir par se faire et l’Elan va enchaîner une belle série durant tout le deuxième quart temps. La première étape est faite, le retour au vestiaire se fait sur une égalité 43 – 43.

A la reprise, Fos-sur-Mer retrouve ses ambitions et sa réussite au panier grâce à ses quatre piliers : Varnado, Choquet, Lewis et Pelos. L’écart se creuse à nouveau et les supporteurs locaux se galvanisent. A 5 minutes de la fin de la rencontre, l’Elan prend enfin les clés du match et passe pour la première fois en tête au tableau d’affichage.

Le reste du match ne sera qu’un long suspens où les deux équipes vont se disputer la victoire. Elle viendra d’un dernier lancer franc de CJ Harris, mettant l’Elan béarnais en tête 90-91. La victoire a été compliquée mais elle est là. Et c’est l’essentiel avant d’accueillir Bourg en Bresse au Palais des sports samedi prochain dès 18h30.