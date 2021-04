Elite (J28) - L'Elan Béarnais fait tomber Strasbourg (73-69)

Face au troisième du classement, l'Elan Béarnais avait un gros coup à faire. Mais sans pression, tant la SIG semblait imprenable. Et après une semaine compliquée côté physique chez les Béarnais, on attend de la volonté au moins.

Le retour de Justin Bibbins, après trois mois d'absence, était sans doute un signal d'un renouveau pour l'Elan Béarnais. Et c'est lui qui inscrira le premier panier béarnais de la rencontre. Mais en face, Strasbourg s'impose et creuse l'écart.

Eric Bartecheky devra prendre son premier temps mort très rapidement dans ce premier quart temps pour remettre ses hommes dans le bon ordre. Un choix efficace qui provoque l'entrée dans le match de l'Elan. Des locaux qui s'imposent d'un point dans le premier quart temps (20-19).

La deuxième période voit les deux équipes se neutraliser. Vingt cinq points marqués au total, et Strasbourg qui reprend une légère tête au tableau d'affichage avant de retourner aux vestiaires 31-34.

On sent, dans le staff de l'Elan comme chez les supporteurs, que Strasbourg peut tomber sur un Elan Béarnais en retour de flammes. Et le retour des vestiaires va le confirmer. Les paniers s'enchaînent avec plus d'efficacité que la SIG, l'écart se creuse en faveur des Béarnais, qui auront jusqu'à huit points d'avance dans le troisième quart temps, dix points dans le début du quatrième.

Mais Strasbourg, c'est du lourd, de l'efficacité et les hommes de la SIG vont montrer qu'ils ne sont pas sur le podium de l'Elite pour rien. Les dernières secondes se font au coude-à-coude et les deux équipes se retrouvent à égalité à moins d'une minute de la fin de la rencontre. 69 - 69.

Petr Cornelie a deux lancers francs entre les mains, il n'en réussira qu'un. Vee Sanford en tentera deux à son tour, et les réussira. A dix secondes de la fin, l'Elan mène 72-69. Une faute qui mettra un temps infini à être arbitré... et une victoire au final de l'Elan Béarnais face à Strasbourg 73 à 69.

De bon augure à l'heure où s'ouvre la seconde partie du championnat Elite !