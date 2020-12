Dans un match en retard de la 3e journée, l’Elan Béarnais a subi la pression constante d’Orléans, et notamment d’Ulmer, durant toute la rencontre. Les Béarnais s’inclinent 85 à 75.

Elite (J3) – L’Elan Béarnais rate son coup à Orléans et s’incline 85-75

Une remise en question pour travailler, améliorer la défense avant Strasbourg. Au micro de France Bleu Béarn Bigorre à l’issue de la rencontre, Jérémie Leloup ne se cherche pas d’excuse après la défaite sur le parquet d’Orléans, ce samedi soir. Dans ce match en retard de la troisième journée du Championnat Elite, l’Elan Béarnais a subi la pression constante d’Orléans et s’incline 85 à 75.

Après un premier quart temps poussif et équilibré, l’Elan ne trouve pas le moyen d’accélérer le rythme et empêcher le terrible Ulmer d’enchaîner les tirs à trois points tout au long de la rencontre. Les points se succèdent, l’écart se creuse régulièrement et approche les vingt points dans le dernier quart temps.

Une tentative de l’Elan de réduire l’écart se conclue par un ballon qui rebondit sur le pied de Drame et Orléans reprend en main son destin. La défaite est claire : 85 à 75. Il ne reste qu’une semaine pour trouver les clés avant de se déplacer à Strasbourg samedi prochain, pour le dernier match de l’année 2020.