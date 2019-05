Elite (J30) – L’Elan Béarnais chute à la maison contre Cholet (70-79)

Pau, France

Cholet avait besoin de victoire pour se maintenir dans le Championnat Elite. Et dans ce jeu de fin de saison où celui qui a le plus envie gagne, c’est l’Elan Béarnais qui perd ce samedi soir dans cette 30e journée. Pourtant, dans la dernière série de rencontres avant les play-offs, c’était sans doute la rencontre la plus accessible sur le calendrier béarnais.

Mais malgré le retour de Donté Smith et Léo Cavalière sur le parquet, l’Elan ne va pas réussir à véritablement prendre la main sur la rencontre. Cholet prend confiance et malmène les locaux. A la pause, les Béarnais ne mènent que d’un petit point. Et on sent vite que tout peut vaciller rapidement.

Au retour des vestiaires, les hommes de Laurent Vila reprennent légèrement le dessus et rajoute un petit point d’écart sur Cholet au bout de dix minutes de temps de jeu. Mais le quatrième quart temps sera fatal aux Béarnais. « C’est une faute de perdre contre Cholet ici, et on se met en danger », explique Léo Cavalière au micro de France Bleu Béarn à la fin de la rencontre.

Un match marqué par la défaite 70-79, et un recul d’un rang au classement. Mais marqué aussi par la blessure de Vitalis Chikoko à la cheville au cours de la rencontre. Il reste peu de temps dans cette fin de saison. Prochain rendez-vous au Mans mardi soir, avant de recevoir Limoges pour le Classico.