Elite (J33) – L’Elan Béarnais triomphe face à Limoges, et se qualifie pour les play-offs (84-69)

L’ambition était grande, la détermination forte et la victoire belle ce dimanche soir au Palais des sports de Pau. Dans ce 105e clasico de l’histoire du basket français, l’Elan Béarnais se devait de remporter leur match contre Limoges. D’abord parce qu’il faut battre Limoges, par principe, et surtout pour décrocher le ticket pour les plays-offs.

Les hommes de Laurent Vila y ont rajouté un peu de suspens et beaucoup de manière pour faire frissonner les 7 800 supporteurs présents dans l’antre palois. Car l’entame de match va tourner en faveur des adversaires historiques qui vont creuser un petit écart, avançant de dix unités au cours du deuxième quart temps.

Mais après avoir réduit la distance, le retour des vestiaires va atomiser Limoges. 31 à 9 pour le seul troisième quart temps en faveur de l’Elan, et ce sont des Béarnais au plus haut de leur forme qui vont enchaîner les paniers avec adresse et détermination. L’Elan va compter jusqu’à 18 points d’avance sur Limoges.

L’essentiel est fait. Et malgré les dernières attaques adverses, les Béarnais sont sur la voie du succès. Une victoire 84 à 69, portée notamment par les 21 points de McConnell et les 20 points de CJ Harris. Une victoire et une qualification pour les play-offs. La 4e place est encore possible. Réponse samedi à Nanterre pour la dernière journée du Championnat Elite.