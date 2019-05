Elite (J34) – L’Elan Béarnais bat Nanterre… avant de l’affronter en 1/4 (74-82)

Pau, France

« L’important, c’était de produire du beau jeu ce soir ». Pour Léo Cavalière, la victoire a été acquise de la plus belle des façons avec ses coéquipiers, ce samedi soir, sur le parquet de Nanterre. Et même si Nanterre a fait trembler les Béarnais sur le début de la rencontre, en menant le jeu durant les deux premiers quarts temps.

Car le réveil des hommes de Laurent Vila va arriver comme une trombe dès le retour des vestiaires avec un Elan qui va enchaîner les bons paniers. Il n’y a plus qu’un petit point de retard avant d’entamer le dernier quart temps. Dix dernières minutes qui font virer l’Elan en tête face à Nanterre, avec un score final de 74-82.

Smith (19 points), Pinero (18), Harris (13), Chikoko (9), McConnell et Cavalière (8) ont tous contribué à cette victoire collective de l’Elan béarnais. Le week-end prochain, il faudra faire la même victoire à… Nanterre, puisque ce sera l’affiche du ¼ de finale des play-offs pour les Béarnais.

« On sent qu’on peut aller un peu plus loin. Les garçons ont envie d’aller plus loin. Jouer face à Nanterre, c’est une excellente chose pour nous », indiquait Didier Gadou à la fin de la rencontre, au micro de France Bleu Béarn.

Rendez-vous vendredi à 20h45 à Nanterre, dimanche 26 mai à 18h30 au Palais des Sports... et sur France Bleu Béarn pour vivre l’aventure ensemble…