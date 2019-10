Elite (J4) – L’Elan se fait peur mais s’offre une victoire face au Portel (64-57)

Pau, France

L’Elan Béarnais revenait dans son Palais ce samedi soir pour la 4e journée du Championnat Elite. Après deux échecs, les hommes de Laurent Vila se devaient de retrouver le chemin de la victoire, face à son public, avant d’entamer un riche mois d’octobre, entre championnat et Europe.

Mais la lanterne rouge Le Portel n’est pas un adversaire facile, et les adversaires du soir l’ont prouvé une nouvelle fois en mettant à mal la réussite paloise. Le premier quart temps se termine sur un tout petit score, 12-9 en faveur des Palois, alors que le second quart temps va voir le Portel se réveiller et recoller au score.

Heureusement, la seconde période verra enfin l’Elan Béarnais reprendre confiance et les rênes de la rencontre. L’écart se creuse en faveur des Béarnais, tandis que Le Portel faiblit dans l’effort. Il en sera de même dans la dernière ligne droite de la rencontre, même si les adversaires remettent un coup de pression dans les dernières secondes.

Mais la victoire est là. 64 à 57. Elle permet de se rassurer, de reprendre confiance et de remonter au classement, pour raccrocher le Top 8.