Elite (J6) – Prolongations fatales pour l’Elan Béarnais (110-114)

Des regrets, il y en aura pour l’Elan Béarnais, pour ses supporteurs comme pour les joueurs et le staff après cette défaite contre Boulogne-Levallois. Les Béarnais s’inclinent après deux prolongations et un beau match, 110-114.

Pau, France

Un match quasiment plein pour un Elan Béarnais en très grande forme sur le parquet du Palais des sports, ce dimanche après-midi, pour la 6e journée du Championnat Elite. Face à un co-leader encore invaincu, les hommes de Laurent Vila auront su montrer les crocs et dominer les débats durant une grande partie de la rencontre. Mais après une égalité à l’issue du temps réglementaire, une première prolongation où l’Elan tient encore le coup, une passe dans le vide de Ronald Moore va coûter la victoire sur les dernières secondes de la seconde prolongation.

Des regrets donc pour l’équipe, son staff et ses supporteurs, mais aussi un visage rempli d’envie et de rage pour maintenir la pression contre ce co-leader venu de la banlieue parisienne. Si Boulogne-Levallois prend le dessus dès le début de la rencontre, le match va basculer à la cinquième minute. L’Elan Béarnais reprend le match en main et va s’assurer une rencontre plus riche et constante que lors de ces dernières prestations.

A part un léger trou d’air en fin de deuxième quart temps, l’Elan Béarnais va réussir à maîtriser ses adversaires. Il faudra attendre la fin du temps officiel pour voir les deux équipes revenir au coude à coude.

Une égalité 92-92 va envoyer les adversaires vers les prolongations. Par deux fois. Mais l’effort physique va coûter aux Béarnais, mais aussi la passe dans le vide de Ronald Moore. L’Elan Béarnais s’incline 110 à 112.

La défaite est cruelle. Mais la qualité de la rencontre laisse présager de belles choses face à Strasbourg samedi prochain, avant l’heure du Clasico.