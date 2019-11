Elite (J7) – L’Elan Béarnais chute (encore) contre Strasbourg (69-65)

Pau, France

Entre déception et colère, l’humeur était noire dans le vestiaire de l’Elan Béarnais à l’issue de cette septième journée de Championnat Elite. Face à une équipe de Strasbourg fragilisée par un début de saison raté, les Béarnais avaient tout à gagner sur le parquet du Rhénus. Stopper la série de défaites, retrouver la victoire et un esprit positif pour la suite du Championnat.

Pourtant, sur son parquet, Strasbourg va vouloir faire basculer cette rencontre en sa faveur. Ce sera le cas sur le premier quart temps où les Alsaciens enchaînent les paniers et inscrivent 25 points en dix minutes. L’Elan Béarnais n’est pas loin… mais derrière. Et ce sera le cas encore avant le passage vers les vestiaires, en étant mené 39 à 34.

Après un troisième quart temps où les forces s’équilibrent, les Béarnais entrouvent enfin le chemin d’une victoire en prenant le dessus au score. Il reste alors 8’30 de jeu à tenir pour repartir vers Pau avec le sourire. Les deux équipes sont au coude-à-coude, et les minutes s’enchaînent.

Jusqu’aux deux dernières, où l’Elan démarre avec un 0/4 au lancer-franc. Travis Leslie en inscrira deux, mais Strasbourg en profite pour enchaîner les points. 7 à 0 dans les quinze dernières secondes offrent une victoire aux locaux.

« Quand on voit la récurrence des erreurs que l’on commet, on ne peut pas s’arrêter sur le positif. Il est temps de passer à l’action », admet Peter Cornelie à l’issue de la rencontre. Et l’action, ce sera forcément lors du Clasico de dimanche prochain à Limoges. Avec l’arrivée du nouvel américain… mais surtout avec une victoire qui sera indispensable…