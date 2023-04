Elite - La JDA Dijon, "au taquet" pour la fin de saison, reçoit l'Elan Béarnais

Encore quatre match en saison régulière, le sprint final est lancé pour les basketteurs de la JDA Dijon. Un fin de saison à bien négocier pour ne pas gâcher tout le bon travail accompli jusqu'ici, en commençant par la réception de l’Elan Béarnais vendredi 28 avril 2023 - l’équipe de Pau-Lacq-Orthez. En cas de victoire, la Jeanne se rapprocherait de deux de ses objectifs : participer aux playoffs de fin de saison et se qualifier pour la Coupe d'Europe.

ⓘ Publicité

Objectif playoffs ... et qualification pour l'Europe

En cas de succès face à l'Elan Béarnais, la JDA serait assurée de terminer dans les huit premiers, synonyme d'une qualification pour les phases finales. "L'objectif du club est au delà d'être en playoffs, il est de se qualifier pour la Coupe d'Europe, rappelle l'entraîneur adjoint de Nenad Markovic, Vincent Dumestre. On joue pour être le plus haut possible dans le classement, et se donner le maximum de chances de jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, et ça c'est vraiment un objectif prioritaire de chez prioritaire".

Les arcanes du basket étant parfois complexes, on ne sait pas encore quelles places seront qualificatives pour la BCL en fin de saison. Vincent Dumestre estime "qu'il faut minimum être dans les cinq-six premiers du championnat pour être sûrs" de se qualifier. L'année dernière, la JDA avait terminé la phase régulière à la cinquième place. "C'est vraiment l'objectif de faire aussi bien, mais si on pouvait faire un top 4 et avoir l'avantage du terrain pour les playoffs, ce serait vraiment parfait".

Du côté des joueurs, la fin de saison est alléchante. "C'est intéressant, on a notre destin entre nos mains, on a des matchs à enjeux, on vise les playoffs, confirme le meneur Jonathan Rousselle. Là, ce sont des "pré-playoffs" qui nous attendent, quatre matchs couperets, très importants pour nous". Lui aussi évoque l'objectif européen : "C'est tellement le flou qu'en fait il vaut mieux se mettre à l'abri et se qualifier le plus tôt possible, et à la meilleure place possible. On ne sait pas vraiment, ce n'est pas clair, donc au final autant ne pas avoir de regrets, essayer de gagner ces quatre matchs-là, être le plus haut possible, être bien pour les playoffs et d'assurer la BCL, c'est ça l'objectif".

L'Elan Béarnais bataille pour sa survie, une équipe "particulièrement dangereuse"

"L'Elan Béarnais toujours en vie", titrent nos cousins de France Bleu Béarn . Effectivement, Pau-Lacq-Orthez, avant-dernier du classement, reste sur deux victoires de prestige en trois jours, contre Bourg-en-Bresse et contre l'ASVEL . "Elle est particulièrement dangereuse, quand on voit ses deux derniers matchs, confirme Vincent Dumestre, entraîneur adjoint de la JDA. On voit que c'est une équipe qui n'est pas à sa place en fin de classement, et qui doit tout jouer sur ses derniers matchs. On a des joueurs expérimentés, depuis le début de la saison, ils n'ont jamais réagi comme ça quand on jouait des adversaires mal-classés, ils ont toujours abordé les matchs avec beaucoup de sérieux. Il y a des fois où on a perdu, mais ce n'a jamais été parce qu'on a pris de haut l'adversaire, donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça".

Le match aller s'était soldé par une défaite (76-64) en Béarn. Malgré son passage par Limoges et Bilbao (Pays Basque espagnol), Jonathan Rousselle "n'a pas d'animosité particulière" contre les Béarnais. Si ce n'est une volonté farouche de les battre : "Forcément, comme on a pris une claque là-bas, on a envie de la rendre, surtout à domicile, mais il n'y a pas d'esprit de revanche plus particulier qu'un autre match. L'enjeu du match suffit pour être motivés, on n'a pas à tirer de ficelles, l'enjeu pour nous est tellement important qu'en fait on est déjà au taquet de ce qu'on peut faire en termes de motivation".

"On ne pourra pas dire qu'on est pas prévenus. Si on regarde le classement et qu'on se dit "match tranquille à domicile", on se trompe complètement. Ils viennent de battre deux équipes du top 8, ça va être un match très intense et très compliqué" - Jonathan Rousselle, meneur de la JDA Dijon