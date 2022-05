Elite - La JDA Dijon en demi-finale des playoffs contre l'ASVEL, pour un nouvel exploit

Le suite de l'épopée, pour rêver d'une finale. Après la victoire au tour précédent contre Limoges, les basketteurs de la JDA Dijon affrontent mercredi 1 juin 2022 l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, à l'extérieur sur leur parquet de l'Astroballe. C'est le premier match de la série en demi-finale : le premier à trois victoires ira en finale. Et le mot exploit ne serait pas assez fort si la Jeanne arrivait à faire tomber l'ASVEL, le double champion de France en titre, qui vient de terminer en tête de la phase régulière en Elite.

Le programme de la demi-finale entre la JDA Dijon et l'ASVEL

Match 1 : mercredi 1er juin à 20h (à l'extérieur)

Match 2 : vendredi 3 juin à 20h (à l'extérieur)

Match 3 : lundi 6 juin à 20h30 (à domicile au Palais des sports de Dijon)

Match 4 (si besoin) : mercredi 8 juin à 20h30 (à domicile au Palais des sports de Dijon)

Match 5 (si besoin) : samedi 11 juin à 20h30 (à l'extérieur)

Une finale avant la finale ?

La JDA Dijon contre l'ASVEL, une affiche qui se retrouve de plus en plus souvent en haut de l'affiche du basket français. Finale du championnat en 2021 ? Victoire de l'ASVEL. Finale de la Coupe de France 2021 ? Victoire de l'ASVEL. Finale de la Leaders Cup 2020 ? Victoire de la JDA. Au point d'évoquer un nouveau "Classique" du basket français, n'en déplaise aux puristes.

"Ce n'est pas une finale, mais une sorte de rivalité qui a commencé à prendre de l'ampleur", tempère l'ailier fort de la Jeanne, Abdoulaye Loum, présent à Dijon depuis 2017. "Tous les matchs ici sont tendus, c'est une grosse rivalité, mais c'est aussi une petite revanche parce qu'ils nous ont tapé deux fois l'année dernière en finale", sourit-il.

Cette saison, égalité durant la phase régulière. La Jeanne avait lourdement chuté au match aller à l'Astroballe (73-49) mais s'était imposée au retour à Dijon (82-75). "On va y aller avec le couteau entre les dents, c'est une grosse équipe mais on n'a pas peur de ça", résume Abdoulaye Loum, surmotivé et persuadé que la Jeanne va s'imposer au moins une fois sur les deux premiers matchs en terre lyonnaise.

