Elite - JDA Dijon - ASVEL, un autre "classique" du basket français ?

La JDA Dijon reçoit l'ASVEL samedi 12 mars 2022, pour la 22e journée d'Elite. Le remake de la finale du championnat l'an dernier et de la Coupe de France. De là à parler d'un nouveau "classique" du championnat de France ?

Troisième match à domicile en une semaine pour les basketteurs de la JDA Dijon. Après Le Mans lundi et Ludwigsburg mercredi en Ligue des champions, la Jeanne reçoit l'ASVEL samedi 12 mars 2022, pour la 22e journée d'Elite. Coup d'envoi 20h. Un choc entre Lyon-Villeurbanne, 2e, et la JDA, 4e du classement. Au match aller, Dijon s'était incliné lourdement dans le Rhône (73-49).

Une lourde défaite à l'aller, une envie de revanche pour l'ailier Charles Galliou Copier

Peut-on parler d'un nouveau "classique" du basket français ?

Pour les puristes, le seul, l'unique, l'irremplaçable "clasico" du basket français, c'est Pau - Limoges. Récemment, certains médias ont pu mettre dans cette case la rivalité entre l'ASVEL et Monaco. Mais il faut bien admettre que récemment, la JDA et l'ASVEL se retrouvent régulièrement en haut de l'affiche. La dernière finale du championnat de France ? JDA - ASVEL. La dernière finale de Coupe de France ? JDA - ASVEL. La dernière finale de Leaders Cup (en 2020) ? Vous avez compris.

L'entraîneur de la JDA Nenad Markovic, d'ailleurs passé par Limoges en tant que joueur, reste mitigé sur cette notion de "classique" : "C'est un derby entre deux villes qui sont proches, mais les budgets sont très différents. Alors est ce qu'on peut appeler ça un classico ? Entre le Barça et le Real Madrid, il y a seulement quelques millions d'euros de différence. Là, il y a vraiment un grand écart entre les deux budgets. Ceux qui veulent appeler ça un clasico le peuvent, mais moi je vois juste un autre match contre une grosse équipe, le troisième match en six jours. Je n'ai pas le temps d'y réfléchir (rires)".

De son côté, l'ailier de la Jeanne et ancien de l'ASVEL, Charles Galliou, esquisse un sourire lorsqu'on lui soumet la question : "Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas se comparer à l'ASVEL, mais pouvoir le faire sportivement, se dire qu'on a joué les yeux dans les yeux, c'est glorifiant et source de motivation".

Qu'importe le surnom qu'on lui donne, cette affiche revêt une importance toute particulière. La preuve : le Palais des sports sera à guichet fermé ce samedi soir.

JDA - ASVEL, peut-on désormais parler de classique ? Copier