Elite (Plays Off) – L’Elan Béarnais s’offre une victoire, et une belle ! (76-64)

Match 2 réussi de bout en bout pour l’Elan Béarnais qui s’offre une offre à la maison face à Nanterre, et une belle décisive mardi soir !

Pau, France

Ce n’est pas le même élan qui a accompagné les hommes de Laurent Vila ce dimanche soir sur le parquet du Palais des sports de Pau. Face à Nanterre, l’Elan Béarnais a su prendre conscience de l’enjeu et la volonté de l’emporter. Après un match 1 où les Béarnais ont été absents, ce sont eux qui ont mené le jeu dès le début de la rencontre.

L’écart va alors s’envoler au fil des minutes, pour monter jusqu’à huit points à la fin du premier quart temps, le double à la pause. Seize points d’avance pour retourner au vestiaire, c’est une bonne nouvelle pour l’Elan, un vrai tournant pour Nanterre qui se devait de trouver les clés pour renverser la tendance. Car Nanterre est notamment bloqué sur ces tirs à trois points, tournant longtemps à 0.

Au retour de la pause, Nanterre réduit l’écart et rattrape onze longueurs de retard. Mais le dernier coup d’accélérateur, c’est l’Elan Béarnais qui le met et assure dans le dernier quart temps. Victoire 76 à 64. Et direction Nanterre pour la belle entre les deux équipes, mardi dès 20h15 sur France Bleu Béarn.