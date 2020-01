Emmanuel Mayonnade reste à Metz Handball

Metz, France

Emmanuel Mayonnade a enfin pris sa décision, il voulait trancher avant la deuxième phase de la ligue des champions qui débute ce samedi. L'entraîneur champion du monde de handball féminin avec les Pays Bas au Japon en décembre, va poursuivre l'aventure avec Metz Handball. Il a annoncé son choix au président du club ce vendredi midi.

Le jeune coach de 36 ans champion de France en 2016, 2017, 2018 et 2019 avec les Dragonnes va continuer à se partager entre la Moselle et la sélection Orange, "je suis très heureux de poursuivre" explique l'entraîneur lors d'une conférence de presse ce vendredi soir. Il prolonge d'un an "a minima sauf si le président en décide autrement mais ça me ferait chier" annonce le coach avec un grand sourire.

Nouveau cycle

Emmanuel Mayonnade va avoir un vaste chantier devant lui. D'abord la deuxième phase de la ligue des champions qui débute ce samedi aux Arènes face à Rostov-Don à 15h. Il va tenter d'emmener les Dragonnes en final four comme la saison dernière. Et puis il doit gérer la reconstruction de l'effectif avec le départ annoncé de la gardienne Laura Glauser (Gyor), de la demi-centre Grâce Zaadi (Rostov) et de l'arrière gauche Allemande Xénia Smits (Biettigheim). "Je suis resté car je crois toujours au projet et les départs ne m'effraient pas" a expliqué Emmanuel Mayonnade qui va continuer à travailler avec Thierry Weizman même si ce dernier est candidat aux élections municipales de mars prochain à Longeville-Lès-Metz.

Nouvelle joueuse ce samedi

Autre bonne nouvelle pour les supporters. Une nouvelle joueuse va s'engager avec les Dragonnes pour la saison prochaine. Son nom va être dévoilé ce samedi avant le match face à Rostov.