En conflit avec Nîmes Métropole, quatre clubs féminins gardois saisissent la Défenseure des droits

Quatre clubs féminins de handball, de volley, de football et de basket de l'agglomération nîmoise poursuivent leur mobilisation contre Nîmes Métropole. Après plusieurs rassemblements devant le Colisée à Nîmes, ils ont décidé ce mardi de saisir la Défenseure des droits. Ils estiment être victimes de discrimination de la part la Métropole, laquelle a décidé en septembre dernier de ne plus leur allouer de subventions. "La Défenseure des droits va interroger Nîmes Métropole et lui demander de s'expliquer sur cette situation. Elle dispose également d'un pouvoir d'investigations" précise Hortense Douard, l'avocate des quatre clubs gardois.

1.200 licenciés pour ces quatre clubs

La Défenseure des droits est une autorité administrative indépendante qui se trouve à Paris. "En fonction des éléments, elle pourrait demander à Nîmes Métropole de revoir sa position et, si l'institution ne défère pas à cette invitation, elle peut lui transmettre une recommandation. Enfin, elle dispose d'un pouvoir d'injonction, qui est un pouvoir ultime" conclut-elle. Les quatre clubs féminins (Bouillargues Handball , Football Nîmes, Volley Club Nîmois et Nimes Basket) représentent plus de 1.200 licenciées féminines sur le territoire de Nîmes Métropole et 20 salariés.