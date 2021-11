EN DIRECT - Basket Elite J07 : vivez en intégralité le match du Limoges CSP face à Dijon

Début de l'avant match de CSP vs Dijon à 19h50 sur France Bleu Limousin

C'est l'heure du rebond pour le Limoges CSP ! A 20h00, les joueurs de Massimo Cancellieri jouent à domicile face à la JDA Dijon. Une rencontre de la 7e journée du championnat de France de basket à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 19h50 avec des interviews du coach mais aussi du directeur sportif et du meneur Ludovic Beyhurst. Pour nous écouter sur internet ? Cliquez sur le player ci-dessous. Bonne soirée basket sur France Bleu Limousin et allez Limoges !