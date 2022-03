EN DIRECT - Basket Elite J22 : vivez le match du Limoges CSP au Portel

Après ses succès face à Pau et Strasbourg, le Limoges CSP va tenter la passe de trois et faire un pas de plus vers le Top 8 ce samedi soir sur le parquet du Portel. Une rencontre de la 22e journée à vivre en direct sur France Bleu Limousin. Pour nous écouter sur internet, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le player ci-dessous.