EN DIRECT - Basket Eurocup (J09) : Suivez le match du Limoges CSP à Bursa

Le Limoges CSP joue un match d'Eurocup décisif à Bursa en Turquie ce mardi. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.

Limoges, France

C'est déjà la 9e journée de l'Eurocup cette semaine et cette fois, c'est bien un match décisif qui pour le Limoges CSP. En cas de victoire ce mardi soir à Bursa, les joueurs de François Peronnet se relanceraient totalement dans la course au Top 16. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin. Début de la rencontre à 18h00. Pour nous écouter sur internet ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bon match !