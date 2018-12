EN DIRECT - Basket Eurocup (J10) : Suivez le match du Limoges CSP face à Gdynia

Le Limoges CSP bouche la première phase de l'Eurocup par un match décisif ce mercredi (20h30) à Beaublanc face aux Polonais de Gdynia. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.

Une victoire face à Gdynia ce mercredi soir à Beaublanc et le Limoges CSP sera de retour au Top 16 de l'Eurocup

C'est le genre de rencontre dont raffole Beaublanc. Un match couperet en coupe d'Europe ! Le Limoges CSP reçoit Gdynia ce mercredi soir pour le compte de la 10e journée de l'Eurocup. L'enjeu est simple. Une défaite et ce sera la fin de la saison européenne. Une victoire et les joueurs de Peronnet seront qualifiés pour le Top 16. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 20h20 avec des interviews de Franck Khun, Dwight Hardy, William Howard mais aussi Claude Bolotny, inquiet pour le futur du centre de formation. Début de la rencontre à 20h30. Pour nous écouter sur internet ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bon match !