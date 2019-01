EN DIRECT - Basket Eurocup Top 16 (J04) : Suivez le match du Limoges CSP face à Malaga

Limoges, France

Le Limoges CSP reçoit Malaga ce mercredi soir à Beaublanc pour le compte de la 4e journée du Top 16 de l'Eurocup. Au pied du mur, William Howard et ses coéquipiers n'ont d'autre choix que de s'imposer pour rester en vie dans la course aux quarts de finale. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 20h15. Dans l'avant match, l'ailier et l’entraîneur adjoint en charge du travail individuel Yacine Aouadi reviendront notamment sur le Classique de dimanche remporté face à Pau. Début de la rencontre à 20h30. Pour nous écouter sur internet ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bon match !