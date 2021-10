EN DIRECT - Basket (J01) : vivez en intégralité le match du Limoges CSP à Nanterre

Grande après-midi de sport ce samedi sur France Bleu Limousin. Après le match du CA Brive face au Stade Français à 15h00, vivez à partir de 17h et en intégralité la rencontre du Limoges CSP à Nanterre pour le compte de la 1ère journée du championnat de France Elite de basketball. Pour marquer le coup, nous vous donner rendez-vous dès 14h pour un avant match XXL consacré au Limoges CSP entre 14h et 14h30 et au CA Brive entre 14h30 et 15h00. Pour nous écouter sur internet ? Il suffit de cliquer sur le player ci-dessous.