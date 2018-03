Limoges, France

C'est le 103e classique du basket français entre le Limoges CSP et Pau-Orthez. Après leur défaite à l'aller à Beaublanc, les Limougeauds veulent prendre leur revanche en terre béarnaise. Un choc à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr. Prise d'antenne à 20h30 avec des interviews de Kyle Milling, Jean-Frédéric Morency et Danny Gibson côté Limoges ; de Léo Cavalière et Laurent Vila côté Palois. Début de la rencontre à 20h45. Pour nous écouter sur internet ? Un simple clic sur le lien ci-dessous. Bon match !