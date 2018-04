Chalon-sur-Saône, France

Après un début de saison catastrophique, l'Elan Chalon est désormais digne de son titre de Champion de France en titre. Depuis l'arrivée de Nate Wolters à la mène fin janvier, c'est même l'une des équipes les plus en forme du championnat avec un bilan de 8 victoires pour 2 défaites en 2018. C'est pourtant sur le parquet du Colisée que le Limoges CSP va tenter ce samedi soir, de renouer avec un succès qui fuit les Limougeauds depuis 4 mois et demi en France. Une rencontre de la 28e journée de JeepELITE à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr. Prise d'antenne à 19h45 avec des interviews d'Axel Bouteille, Jean-Frédéric Morency et Kyle Milling. Début de la rencontre à 20h00. Pour nous écouter sur internet ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bon match !