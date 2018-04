Le Limoges CSP reçoit Boulazac ce mardi soir pour le compte de la 29e journée de JeepELITE. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr

Limoges, France

Après la victoire de Nanterre lundi soir en ouverture de la 29e journée de JeepELITE, les franciliens se sont emparés de la 8e place. Résultat ? le Limoges CSP se retrouve 9e et en dehors de places éligibles aux palyoffs avant sa rencontre de mardi soir face à Boulazac, l'avant dernier du classement. Victoire impérative donc pour les joueurs de Kyle Milling face au BBD. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr. Prise d'antenne à 19h45. Dans l'avant match, des interviews de Kyle Milling, Mam Jaiteh, Jean-Frédéric Morency et Jean-Baptiste Maille, qui fait ses grands début avec le Limoges CSP après une longue blessure. Début de la rencontre à 20h00. Pour nous écouter sur internet ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bon match !