EN DIRECT - Basket (J32) : vivez en intégralité le match du Limoges CSP à Fos-sur-Mer

C'est le dernier match de la saison ce mardi soir pour le Limoges CSP sur le parquet de Fos-sur-Mer. Le dernier aussi pour Massimo Cancellieri en tant qu'entraineur du club limougeaud qui en coulisse s'affaire pour passer les affres de la DNCG. On va en parler dans l'avant match à partir de 19h50 sur France Bleu Limousin. La rencontre de la 32e journée entre Limoges et une équipe de Fos déjà reléguée en pro B sera ensuite à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin, et sur notre site grâce au lien ci-dessous.

