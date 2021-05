EN DIRECT - Basket (J33) : vivez en intégralité le match du Limoges CSP face à Monaco

Nouvelle grande soirée basket ce samedi sur francebleu.fr et France Bleu Limousin. Pour fêter comme il se doit le retour des supporters du Limoges CSP qui affronte Monaco à Beaublanc, nous vous proposons une émission spéciale d'une heure en direct du Palais des Sports. Dès 17h, nous prendrons le pouls auprès des suiveurs limougeauds.

Une heure d'avant match ce samedi sur France Bleu Limousin

Nous aurons aussi de nombreux invités, notamment Claude Bolotny, Crawford Palmer et Franck Butter. Nous reviendrons aussi sur la défaite à Dijon ave Nicolas Lang et Mehdy Mary. Avec eux, nous évoquerons aussi le retour du public. Et à 18h, place au match entre le Limoges CSP et Monaco, le leader du championnat.

Prise d'antenne à 17h, début de la rencontre à 18h

Une très belle affiche à vivre en intégralité.