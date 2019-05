EN DIRECT - Basket JeepELITE (1/4 de finale) : Suivez le match aller du Limoges CSP à Monaco

Limoges, France

Le Limoges CSP joue ce vendredi soir en principauté de Monaco son match aller des quarts de finale du championnat de France de basket. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin. Pour l'occasion, nous vous donnons rendez-vous dès 19h00, pour un avant match en grande partie consacré à la nouvelle direction du Limoges CSP. Nous vous proposerons des interviews de Céline Forte, Richard Dacoury, Stéphane Ostrowski, et Yves Martinez, le nouveau président du directoire. Et à 19h30, place au match entre le Limoges CSP et Monaco. Pour nous écouter sur internet ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bonne écoute et allez Limoges !