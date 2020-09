EN DIRECT Basket - JeepELITE (J01) : suivez en intégralité le match du Limoges CSP face à Nanterre 92

C'est enfin la rentrée pour le Limoges CSP ! Après plus de six mois de coupure, les joueurs de Mehdy Mary renouent avec la compétition ce samedi soir. Un match de la 1ère journée de JeepELITE face à Nanterre, un concurrent direct dans la course aux playoffs. Ça démarre fort ! Et c'est à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.

Rendez-vous dès 19h30 pour l'avant match

Aux commentaires : Jérôme Ostermann et notre consultant basket François Renaux. Ils vous donnent rendez-vous à partir de 19h30 pour l'avant match avec des interviews de Crawford Palmer, Mehdy Mary, Pascal Donadieu, Marcus Ginyard, Hugo Invernizzi et Ludovic Beyhurst. Début du match à 20h. Pour nous écouter ? Un simple clic sur le lien ci-dessous. Bonne soirée basket sur France Bleu Limousin !