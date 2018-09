Antibes, France

C'est enfin la reprise de la saison pour le Limoges CSP et c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin. Les joueurs de Kyle Milling disputent leur match de la 1ère journée de JeepELITE ce samedi soir sur le parquet d'Antibes. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr. Pour nous écouter via internet ? Rien de plus simple ! Un clic sur le lien ci-dessous suffit. Bonne écoute et bon match ! Début de la rencontre à 20h30.