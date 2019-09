EN DIRECT - Basket JeepELITE (J02) : suivez le match du Limoges CSP face au Portel

Le Limoges CSP reçoit Le Portel ce samedi soir (20h) à Beaublanc pour le compte de la 2e journée du championnat de France de basket. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.

Limoges, France

Alors que l’infirmerie s'est vidée cette semaine, le Limoges CSP reçoit Le Portel ce samedi à Beaublanc pour le compte de la 2e journée de JeepELITE. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin avec les commentaires de Jérôme Ostermann et Didier Dobbels. Prise d'antenne à 19h50 avec des interviews d'Alfred Julbe et Tim Crusol. Début de la rencontre à 20h00. Pour nous écouter sur internet ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bon match !