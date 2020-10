EN DIRECT - Basket JeepELITE (J06) : suivez en intégralité le match du Limoges CSP à Levallois

Après plus de deux semaines sans jouer, le Limoges CSP affronte Levallois ce lundi soir dans les Hauts-de-Seine. Un match de la 6e journée de JeepELITE à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 20h50 avec des interviews de Mehdy Mary, Jerry Boutsiele et Hugo Invernizzi. Début de la rencontre à 21h00. Pour nous écouter sur internet ? Un simple clic sur le lien ci-dessous. Bon match et bonne soirée basket sur France Bleu !