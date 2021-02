EN DIRECT - Basket JeepELITE (J11) : vivez en intégralité le match du Limoges CSP sur le parquet de l'ASVEL

Belle affiche ce vendredi soir à 21h entre le Limoges CSP et l'ASVEL. Un match de la 11e journée du championnat de France de basket à suivre en intégralité sur francenbleu.fr et France Bleu Limousin.

Le Limoges CSP compte bien jouer sans complexe ce vendredi soir sur le parquet de l'ASVEL. Un match de la 11e journée de JeepELITE à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 20h50 pour un avant match avec des interviews de l'ancien limougeauds William Howard, Nicolas Lang, Jerry Boutsiele et Mehdy Mary. Début de la rencontre à 21h. Pour nous écouter sur internet, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le player ci-dessous. Bon match !