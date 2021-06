EN DIRECT - Basket JeepELITE (J20) : vivez en intégralité le match du Limoges CSP à Orléans

Le Limoges CSP 8e de JeepELITE, se déplace ce mercredi sur le parquet d'Orléans, son 1er poursuivant. Un match à très gros enjeu dans la course aux quarts de finale. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 18h45 pour l'avant match. Le directeur général Pierre Fargeaud sera en direct pour nous parler des tests PCR et antigéniques proposés à Beaublanc lundi et mardi avant le dernier match face au Mans.

Fargeaud, Boutsiele, Lang et Mary dans l'avant match à 18h45

Nous aborderons ensuite le match de ce soir face à l'OLB avec l'entraineur Mehdy Mary, le pivot Jerry Boutsiele qui compte bien laisser un CSP européen cet été, ainsi que l'arrière et capitaine Nicolas Lang. Début du match à 19h00 avec un regard régulier sur les rencontres de Levallois à Strasbourg et du Mans à Dijon. Un sprint final passionnant à écouter sur internet via le player ci-dessous. Bonne soirée basket sur France Bleu Limousin.