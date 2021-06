EN DIRECT - Basket JeepELITE (J22) : émission spéciale dès 18h pour le match du Limoges CSP face au Mans

Alors que le club espère dépasser la barre des 3 mille supporters ce mardi pour le dernier match de la saison régulière à Beaublanc, nous vous proposons une émission spéciale juste après les infos de 18h sur France Bleu Limousin. Il sera évidemment question de la situation sportive et de la colère de nombreux supporters. Nous entendrons le président des Ultras Green sur le boycott du groupe ce mardi.

Emission spéciale dès 18h05 sur France Bleu Limousin

Nous en parlerons aussi avec le président Yves Martinez. Sur le plan sportif, nous échangerons également avec Crawford Palmer. Nous entendrons aussi l'entraineur Mehdy Mary, le pivot Jerry Boutsiele et l'intérieur Hugo Invernizzi. Et à partir de 19h, place au match entre Limoges et Le Mans que le CSP doit battre de plus de 23 points pour espérer finir dans le Top 8 du championnat de France de basket.

Tous nos moyens pour vous faire vivre au plus près cette dernière soirée de la saison à Beaublanc

Pour nous écouter sur internet, il suffit de cliquer sur le player ci-dessous. Même si le contexte n'est pas le plus enthousiasmant, nous sommes ravis de mettre tous les moyens possibles avec les services techniques de Radio France, pour vous faire vivre au plus près y compris en tribunes, ce dernier rendez-vous de la saison au Palais des Sports de Beaublanc sur francebleu.fr et France Bleu Limousin. Allez Limoges !