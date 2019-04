EN DIRECT - Basket JeepELITE (J27) : Suivez le match du Limoges CSP à Cholet

Le Limoges CSP joue à Cholet ce samedi (20h) pour le compte de la 27e journée du championnat de France de basket. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.

C'est le troisième match de la semaine pour le Limoges CSP en déplacement à Cholet ce samedi pour le compte de la 27e journée du championnat de France de basket. Une belle occasion de confirmer les deux victoires de lundi et mercredi face au Mans et Châlons-Reims. Cette rencontre est à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin à partir de 20h. Pour nous écouter sur internet ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bon match !