EN DIRECT - Basket JeepELITE (J30) : Suivez le choc entre le Limoges CSP et l'Asvel

Limoges, France

C'est le choc de la 30e journée de JeepELITE. Le Limoges CSP de Sekou Doumbouya accueille l'Asvel, le leader du championnat de France de basket ce dimanche à Beaublanc. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin, avec les commentaires de Jérôme Ostermann et de notre consultant François Renaux. Rendez-vous dès 18h15 pour un quart d'heure d'avant match. Début de la rencontre à 18h30. Pour nous écouter sur internet ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bonne écoute et allez Limoges !