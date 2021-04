EN DIRECT - Basket JeepELITE (J30) : vivez en intégralité le match du Limoges CSP à Bourg-en-Bresse

Belle affiche ce dimanche à Ekinox entre le Limoges CSP et Bourg-en-Bresse. Un match de la 30e journée de JeepELITE à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 18h avec dans l'avant match, un retour sur l'élimination de jeudi en Coupe de France avec les regards de Medhy Mary et Maciej Lampe.

Frédéric Sarre partagera avec nous son regard d'expert dans l'avant match

Nous entendrons aussi le plus Limougeaud des Bressans. L'ancien entraineur du CSP aujourd'hui directeur sportif de la JL Bourg Frédéric Sarre nous parlera de la forme du moment de Bourg-en-Bresse et nous donnera son avis sur le CSP et ses recrues. Entre deux à 18h15. Pour nous écouter sur internet, il suffit de cliquer sur le player ci-dessous.