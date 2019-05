EN DIRECT - Basket JeepELITE (J32) : Suivez le match du Limoges CSP face à l'Elan Chalon

Limoges, France

Le Limoges CSP affronte l'Elan Chalon ce mardi à Beaublanc pour le compte de la 32e journée du championnat de France de basket. En cas de victoire, Jonathan Rousselle et ses coéquipiers seraient d'ores et déjà qualifiés pour les playoffs de JeepELITE. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin avec les commentaires de Jérôme Ostermann et de notre consultant basket François Renaux. Pour nous écouter sur internet ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bon match !