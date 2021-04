EN DIRECT - Basket JeepELITE (J32) : vivez en intégralité le match du Limoges CSP à Nanterre

Le Limoges CSP joue à Nanterre ce mardi soir (20h). Une rencontre de la 32e journée du championnat de France de basket à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.

Deux jours de repos après la défaite face à à la SIG puis quatre journées pour travailler. Et enfin, le retour de Nicolas Lang et Tim Crusol pour qui l'épisode covid est terminé. Le Limoges CSP se présente dans de bonnes conditions ce mardi sur le parquet de Nanterre. Un match à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.

Prise d'antenne à 19h45

Prise d'antenne à 19h45 avec dans l'avant match, des interviews de Nicolas Lang, Tim Crusol, Hugo Invernizzi et Mehdy Mary. Entre deux à 20h. Pour nous écouter sur internet ? Rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le player ci-dessous. Bonne soirée basket sur France Bleu Limousin !