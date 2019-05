EN DIRECT - Basket JeepELITE (J34) : suivez le match du Limoges CSP face à Levallois

Le Limoges CSP dispute son dernier match de la saison régulière du championnat de France de basket ce samedi soir à Beaublanc face à Levallois. Une rencontre de la 34e journée à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.

Limoges, France

Après une matinée lors de laquelle le Limoges CSP est entré dans une nouvelle ère, le club limougeaud dispute ce samedi soir, son match de la 34e et dernière journée de la saison régulière à Beaublanc face à Levallois. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin, avec les commentaires de Jérôme Ostermann et de notre consultant basket François Renaux. Début de la rencontre à 20h. Pour nous écouter sur internet ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bon match !