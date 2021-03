EN DIRECT - Basket JeepELITE : suivez le match de l'OLB à Cholet

L'Orléans Loiret Basket se déplace à Cholet ce samedi 27 mars à 17h pour le compte de la 26e journée de Jeep Elite de basket. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Orléans.

Ce samedi 27 mars, les basketteurs de l'Orléans Loiret Basket se déplacent sur le parquet de Cholet pour la 26e journée de Jeep Elite. La rencontre se déroule à 17h, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans. L'OLB est en forme depuis un mois et demi, avec quatre victoires de rang, notamment une qualification pour les demi-finales de coupe de France. L'OLB est 8e de Jeep Elite alors que Cholet est 16e sur 18 clubs, en souffrance depuis des mois. Cholet n'a plus gagné un match de championnat depuis la mi-décembre.

