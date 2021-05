EN DIRECT - Basket JeepELITE : suivez le match de l'OLB à Dijon

L'Orléans Loiret Basket se déplace à Dijon ce lundi 17 mai à 20h pour le compte de la 12e journée de Jeep Elite de basket. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Orléans.

L'Orléans Loiret Basket est en course pour les playoffs de Jeep Elite, actuellement 8e au classement, avec une série en cours de cinq victoires. Pour autant, le déplacement du soir est tout sauf une partie de plaisir. L'OLB va défier Dijon, 2e du championnat et qui reste sur une victoire contre le leader Monaco mercredi dernier. JDA-OLB, 12e journée de Jeep Elite, à partir de 20h, une rencontre est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

Match à vivre en direct sur France Bleu Orléans