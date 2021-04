EN DIRECT - Basket JeepELITE : suivez le match de l'OLB à Gravelines-Dunkerque

L'Orléans Loiret Basket se déplace à Gravelines-Dunkerque ce mardi 20 avril à 18h pour le compte de la 31e journée de Jeep Elite de basket. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Orléans.

L'Orléans Loiret Basket va-t-il enfin renouer avec la victoire? Les basketteurs orléanais n'ont plus gagné depuis tout juste un mois. C'était en quart de finale de la coupe de France. Depuis, l'OLB a enchaîné cinq défaites de suite, coupe et championnat confondus. Ce mardi 20 avril à 18h, ils jouent à Gravelines-Dunkerque, 10e au classement, également dans une mauvaise passe avec trois défaites de suite. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

Match à vivre en direct sur France Bleu Orléans