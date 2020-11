EN DIRECT - Basket JeepELITE : suivez le match de l'OLB face à l'ASVEL

Ce dimanche 8 novembre, les basketteurs de l'OLB se déplacent sur le parquet de l'ASVEL pour la 21e avancée de JeepELITE. Ce sera le seul match en championnat du mois pour l'OLB. "Pour l'instant, on n'a qu'un match, alors on va le savourer (...) on va être sérieux" déclare le coach Germain Castano. Même si son équipe n'a eu que quatre jours de préparation, elle a envie de bien faire. "Pour moi il y a quand même pire que de jouer à Villeurbanne, un match télévisé en plus. C'est presque un honneur (...) je n'ai pas envie de revenir avec une valise et j'ai envie de montrer qu'on peut proposer un beau basket, quel que soit le résultat."

Germain Castano : "On ne sait pas quand sera le prochain match, ça va être très très long" Copier

Les joueurs, eux, sont impatients d'affronter Villeurbanne, même s'ils seront privés de leur pivot Luke Fisher, testé positif à la Covid-19. "Je suis juste content qu'on puisse jouer à nouveau" dit Paris Lee. En-dehors des entraînements, le meneur américain avoue s'ennuyer, seul chez lui. "Ce match, je vais l'aborder comme une rencontre normale, prendre du plaisir (...) bien sûr en face c'est une super équipe, l'ASVEL. On doit rester concentrés (...) Mais que ce soit diffusé à la télé, moi, ça ne me fait rien."

Le coup d'envoi du match sera donné à 17h45, suivez la rencontre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Orléans à partir de 17h30.