EN DIRECT - Basket : match très serré entre la JDA Dijon et l'ASVEL, suivez la 9e journée d'Elite

Au fil des saisons, l'affiche est devenue l'une des plus alléchantes pour les amoureux de basket. JDA Dijon vs ASVEL Lyon-Villeurbanne. Un choc, presque un "Classique" , que l'on retrouve souvent au sommet : en demi-finale des play-offs la saison dernière, en finale l'année d'avant. En finale de la Coupe de France 2021 , en finale de la Leaders Cup 2020 . Et qui, parfois, tourne à l'avantage de la Jeanne, malgré la différence de statut et de budget, avec notamment des victoires dijonnaises à domicile en phase régulière sur les deux dernières saisons. Samedi 19 novembre 2022, pour la 9e journée d'Elite, la JDA, 5e, a l'occasion de prendre le large sur l'ASVEL, 6e, dans un Palais des sports à guichets fermés. Et de faire tomber un autre mastodonte, deux semaines après la victoire chez le leader monégasque. Suivez ce choc dans notre direct commenté ci-dessous.

3e quart-temps.

25' - Matthews à trois points pour l'ASVEL, qui repasse devant au score (50-52).

24' - McDuffie à trois points pour Dijon. Avec un point en bonus pour la faute (50-49).

24' - Attention Dijon, l'ASVEL se reprend ! (47-49)

23' - +2 puis +3 pour l'ASVEL, grâce à Kahudi (47-47).

21' - Chase Simon à trois points, superbe ! La Jeanne démarre cette deuxième période d'une manière tonitruante, mais l'ASVEL réplique (47-42).

21' - La Jeanne marque son territoire, d'entrée, à trois points (44-40)

21h10. C'est reparti au Palais des sports ! Dans une partie tendue, électrique, la JDA Dijon mène au score d'un petit point contre l'ASVEL (41-40).

2e quart-temps

20' - Ce sport est beaucoup trop simple pour David Holston ! Après un nouveau festival, il sert Simon sur sa droite, qui shoote au buzzer, à trois points, magique, la Jeanne repasse devant in extremis avant la mi-temps, (41-40).

20' - Tyus vient dunker, l'ASVEL termine fort ce deuxième quart-temps (38-40).

19' - Beau mouvement de Kahudi, l'ASVEL égalise (38-38).

18' - David Holstooooooooooooon. Quel slalom du lutin américain, la saison du ski est bientôt ouverte c'est normal ! (38-36).

18' - Mathews marque son lancer pour l'ASVEL, pas Holston, 1/2 pour Ware (36-36).

18' - Tensions entre Fall (ASVEL) et Ware (JDA), symbole d'un match extrêmement serré et disputé ! (35-35).

17' - David Holston fait exploser le Palais sur ce shoot à trois points, parfaitement servi par Ducoté (35-35)

17' - 2 sur 3 pour Kahudi au lancer-franc pour Lyon-Villeurbanne (32-35)

17' - Le géant Fall n'a pas à forcer sa détente pour marquer pour l'ASVEL (32-33).

16' - Chase Simon voit double au lancer, +2 pour la JDA Dijon (32-31).

15' - Suite à une nouvelle décision des arbitres contestée par les Dijonnais, Obasohan, sous les huées du Palais, marque ses deux lancers, et l'ASVEL repasse devant (30-31).

15' - Temps mort demandé par Nenad Markovic, l'entraîneur de la JDA, après un panier à trois points concédé suite à une incompréhension autour d'une décision arbitrale et d'une faute non-sifflée. (30-29).

14' - Deux lancers pour Alingué, un de marqué, un de raté pour la JDA (30-26).

14' - L'ASVEL score à trois points, Chase Simon réplique en force pour Dijon (29-26).

13' - Loum, Holston, Alingué, quand la vieille garde de la Jeanne combine, ça fait mouche ! (27-23).

13' - Deux lancers pour l'ASVEL, également réussis (25-23).

13' - Chase Simon, deux lancers, c'est réussi ! (25-21).

12' - Festival de Pons, l'ASVEL recolle (23-21).

11' - Les premiers points dans le match du "local", le dijonnais Robin Ducoté (23-19).

20h21. C'est reparti.

1er quart-temps

20h20. Fin du premier quart-temps, le "choc" tient pour l'instant toute ses promesses. La JDA Dijon a livré une énorme entame, avant de faiblir un peu puis de se reprendre. L'ASVEL recolle à la dernière seconde avec un shoot au buzzer. Dijon mène 21-19.

10' - Au buzzer, Antoine Diot à trois points, incroyable, il était dans son camp ! (21-19).

10' - Jonathan Rousselle obtient deux lancers, à deux secondes de la fin du quart-temps. Deux lancers réussis ! (21-16).

10' - Lancer-franc : un raté, un réussi pour Alingué (19-16).

9' - Deux lancers pour Lighty, meilleur marqueur de l'ASVEL, avec 9 points (18-16).

8' - Lighty lui répond (18-14).

8' - McDuffie est aussi adroit aux lancers qu'à trois points. Déjà 9 points pour lui dans cette partie (18-12).

7' - Jonathan Rousselle prend un tir incroyable, sur la gauche, à trois points, et ça rentre ! Sur l'action suivante, McDuffie vient claquer un énorme dunk. La Jeanne va mieux dans cette fin de premier quart-temps (16-12).

6' - Au lancer, Rousselle, qui a remplacé Holston, permet à Dijon de recoller (11-12).

6' - Mathews slalome et score pour Lyon-Villeurbanne (9-12).

5' - Pour la première fois du match, l'ASVEL passe devant au score (9-10).

4' - L'ASVEL recolle, mais McDuffie, à trois points, permet à Dijon de reprendre un peu d'air (9-6).

3' - Et Gavin Ware s'y met aussi, la JDA réussi son entame. L'ASVEL réplique et débloque son compteur, à trois points, par Lighty (6-3).

2' - David Holston ouvre son compteur, bon début de match, très intense, de la JDA.

1' - Les premiers points sont marqués par la Jeanne, dans une ambiance bouillante, par McDuffie (2-0).

20h. C'est parti !

19h55. L'ambiance monte au Palais des sports, à guichets fermés depuis plusieurs jours pour ce match.