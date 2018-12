EN DIRECT - Basket : Suivez l'émission spéciale depuis Beaublanc en hommage à Frédéric Forte

Limoges, France

Dix ans après la défaite face à la Turquie, l'Equipe de France masculine de basket retrouve Beaublanc ce lundi soir face à la Bulgarie. Un match de qualification à la prochaine Coupe du monde. Si les Bleus retrouvent le Limousin, c'est pour rendre hommage à l'ancien joueur et président du Limoges CSP Frédéric Forte décédé le 31 décembre dernier.

Jean-Pierre Siutat, Stéphane Ostrowski et Emile Roger Lombertie en invités

A cette occasion, France Bleu Limousin vous propose une émission spéciale en direct de Beaublanc. Entre 18h et 19h, Jérôme Ostermann recevra de nombreux invités : Jean-Pierre Siutat, le président de la Fédération Française de Basketball, Stéphane Ostrowski, ancien joueur et coéquipier de Frédéric Forte à Limoges et actuel dirigeant du CSP mais aussi Emile Roger Lombertie, le maire de Limoges.

Le Ballon de Cristal de la FFBB remis à la famille de Frédéric Forte

Nous serons aussi en compagnie du consultant basket de France Bleu Limousin François Renaux et de Jean-Christophe Bourdin, chef de la rédaction des Sports du Populaire du Centre qui sort ce mardi un hors-série sur la vie de l'ancien meneur Limougeaud. Frédéric Forte qui sera honoré par la Fédération avec notamment, la remise d'un Ballon de Cristal à Céline Forte et leurs filles.

Pour écouter cette émission spéciale sur internet ? Un simple clic sur le player ci-dessous.