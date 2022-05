EN DIRECT - Betclic Elite : vivez le match d'Orléans Loiret Basket à Paris

La mission maintien se poursuit pour l'OLB. Cap sur la capitale ce dimanche, avec un déplacement dans la salle de Paris Basket, pour cette 31ème journée de Betclic Elite. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans à partir de 15h00, avant le coup d'envoi à 15h20.

Lamnte Ulmer et l'OLB vont tenter d'effacer la lourde défaite concédée à l'aller contre Paris au Palais des Sports (75-93)

Il ne manque que deux victoires (normalement) à Orléans Loiret Basket pour acter sa survie en Betclic Elite, à quatre matchs de la fin de la saison. Les hommes de Germain Castano se déplacent ce dimanche sur le parquet de Paris Basket, pour la 31ème journée de championnat. L'OLB reste sur une lourde défaite à domicile face à Strasbourg, mais s'était relancé dans sa mission maintien avec deux succès contre Roanne puis Bourg-en-Bresse.

Les Orléanais, 16èmes et en position de premier club non-relégable, ne comptent qu'une victoire d'avance sur Fos-sur-Mer et la zone rouge. Touchés contre la SIG, Maléla Mutualé et Nobel Boungou-Colo sont incertains.

Paris Basket - Orléans Loiret Basket c'est à vivre en direct et en intégralité dès 15h00 ce dimanche sur France Bleu Orléans et francebleu.fr, depuis la Halle Georges Carpentier. Coup d'envoi à 15h20.