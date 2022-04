EN DIRECT - Betclic Elite : vivez le match de l'OLB à Cholet

La mission maintien, toujours aussi périlleuse, se poursuit pour un Orléans Loiret Basket au bord de la zone rouge. Les Loirétains se déplacent ce mardi à Cholet, 10ème et en pleine bourre, pour la 28ème journée de Betclic Elite. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

L'OLB est à nouveau en déplacement ce mardi, trois jours après sa défaite face à l'ASVEL (73-87). Germain Castano et ses hommes sont à Cholet pour la 28ème journée de Betclic Elite. Une rencontre encore compliquée à négocier pour des Orléanais, 16èmes et au bord de la zone de relégation, avec deux matchs en moins (Bourg en Bresse et Strasbourg à domicile). Les Choletais, dixièmes, se sont eux replacés dans la course aux play-offs et ont emporté huit de leurs dix derniers matchs. Au match aller, l'OLB s'était imposé 88-81.

Emanuel Terry, le pigiste médical qui remplace Youssou Ndoye, blessé à la main, devrait connaître ses premières minutes sous le maillot de l'Orléans Loiret Basket. En revanche, ce sera sans Kyvon Davenport, qu'on ne devrait plus revoir sur les parquets cette saison.

Cholet-OLB, c'est à vivre en direct et en intégralité dès 20h ce mardi sur France Bleu Orléans.