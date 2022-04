EN DIRECT - Betclic Elite : vivez le match de l'OLB face à Strasbourg

Orléans Loiret Basket poursuit sa mission maintien ce mercredi au Palais des Sports. Après deux succès consécutifs qui l'ont éloigné de la zone rouge, l'OLB reçoit Strasbourg, cinquième, pour la 30ème journée de Betclic Elite. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

Chris Warren et l'OLB veulent enchaîner une troisième victoire de rang pour se maintenir à bonne distance de la zone de relégation.

Après le succès stratosphérique face à Bourg-en-Bresse (84-82) et cette deuxième victoire consécutive (après celle face à Roanne), l'OLB veut surfer sur sa confiance retrouvée pour se maintenir le plus rapidement possible en Betclic Elite. Ça passe par une nouvelle grande performance, ce mercredi, face à Strasbourg, cinquième. Les Alsaciens n'ont plus que le championnat comme objectif, après leur défaite en finale de coupe de France face à Pau.

Réactions en direct à la mi-temps et à la fin du match

30ème journée de Betclic Elite pour Orléans Loiret Basket, actuellement 15ème au classement avec 10 victoires, soit une d'avance sur Fos-sur-Mer, 17ème , et autant que Le Portel, premier non-relégable.

Une rencontre face à la SIG, qui sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans et francebleu.fr, dès 20h pour le coup d'envoi au Palais des Sports. Réactions en direct à la mi-temps et à la fin du match à vivre également sur notre antenne.