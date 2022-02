EN DIRECT - Betclic Elite : vivez le match de l'Orléans Loiret Basket à Nanterre

Une dernière difficulté avant la trêve et surtout avant de récupérer une partie des blessés. C'est un Orléans Loiret Basket largement diminué qui se rend ce samedi 12 février à Nanterre, pour la 20e journée de Betclic Elite. L'OLB, 15ème, n'a qu'une seule victoire d'avance sur la zone de relégation après les victoires vendredi du Portel face à Roanne et de Fos-sur-Mer face à l'Elan béarnais. Le club des Hauts-de-Seine est lui solidement installé à la cinquième place du classement et reste sur un bilan positif de cinq victoires en six matchs. Face à Nanterre, Germain Castano devra notamment se passer de son meilleur joueur, Youssou Ndoye, qui s'est blessé à l'entraînement jeudi.

Au match aller au Palais des sports d'Orléans, l'OLB l'avait emporté en prolongations (95-81).

Nanterre-Orléans Loiret Basket, c'est à vivre en direct et en intégralité ce samedi à partir de 20 heures sur France Bleu Orléans.